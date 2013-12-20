Внутренние войска блокируют митингующих возле здания МВД

Об этом передает с места событий корреспондент РИА Новости.

В пятницу по случаю Дня милиции, который отмечается в этот день в Украине, в центре культуры и искусств МВД запланированы торжественные мероприятия. По данным СМИ, торжества пройдут с участием президента Украины Виктора Януковича, однако официального подтверждения этой информации на сайте главы украинского государства нет.

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Колонна демонстрантов из нескольких сотен человек остановилась на улице Пилипа Орлика. Поперек улицы расставлены милицейские автобусы, а перед ними стоит шеренга из военнослужащих внутренних войск. Демонстранты подошли вплотную к правоохранителям, они держат в руках государственные флаги Украины и флаги оппозиционной партии «Свобода». Они скандируют: «Поздравляем!». Пока акция проходит без конфликтов.