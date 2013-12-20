Оппозиция в ВР "поздравила" с праздником работников милиции криками "Ганьба!"
10:26, 20 декабря 2013Политика
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Председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак поздравил работников милиции с профессиональным праздником.
Рыбак под скандирование оппозиции «Ганьба!» поздравил работников милиции с праздником
Как передает корреспондент УНИАН, спикер сказал: “Давайте поздравим всех ветеранов, работников милиции”.
Он сказал, что они несут “нелегкую службу” и пожелал им крепкого здоровья и счастья.
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На это представители оппозиции стали скандировать: “Ганьба!”.
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