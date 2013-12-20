Оппозиция в ВР "поздравила" с праздником работников милиции криками "Ганьба!"

Как передает корреспондент УНИАН, спикер сказал: “Давайте поздравим всех ветеранов, работников милиции”.

Он сказал, что они несут “нелегкую службу” и пожелал им крепкого здоровья и счастья.

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На это представители оппозиции стали скандировать: “Ганьба!”.