Оппозиция в ВР "поздравила" с праздником работников милиции криками "Ганьба!"

10:26, 20 декабря 2013
Политика
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Председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак поздравил работников милиции с профессиональным праздником.

Рыбак под скандирование оппозиции «Ганьба!» поздравил работников милиции с праздником

Как передает корреспондент УНИАН, спикер сказал: “Давайте поздравим всех ветеранов, работников милиции”.

Он сказал, что они несут “нелегкую службу” и пожелал им крепкого здоровья и счастья.

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На это представители оппозиции стали скандировать: “Ганьба!”.

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