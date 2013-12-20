Члены Кабмина и генпрокурор покинули Раду под крики оппозиции

11:29, 20 декабря 2013
Политика
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Члены Кабинета министров и генеральный прокурор Виктор Пшонка ушли из сессионного зала Верховной Рады под возгласы “Позор!” и “Отставка!”

Рыбак заявил, что информация принята к сведению

Как передает корреспондент УНИАН, председатель Верховной Рады Владимир Рыбак заявил, что информация генпрокурора о событиях на Майдане Незалежности и на улице Банковой 30 ноября и 1 декабря принята к сведению.

После этих слов народные депутаты от оппозиции начали выкрикивать “Позор!” и “Отставка!”.

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