Члены Кабмина и генпрокурор покинули Раду под крики оппозиции

Как передает корреспондент УНИАН, председатель Верховной Рады Владимир Рыбак заявил, что информация генпрокурора о событиях на Майдане Незалежности и на улице Банковой 30 ноября и 1 декабря принята к сведению.

После этих слов народные депутаты от оппозиции начали выкрикивать “Позор!” и “Отставка!”.