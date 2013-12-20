Пшонка в Раде назвал причину разгона Евромайдана

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на заседании парламента генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка, информируя о событиях в ночь на 30 ноября и 1 декабря 2013 года.

Он подчеркнул, что подготовка площади к новогодним праздникам началась задолго до массовых акций, а их проведение “значительно усложнило работу коммунальщиков”.

Пшонка сообщил, что руководство департамента культуры КГГА дважды обращалось к столичной милиции о необходимости обеспечения правопорядка.

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Он подчеркнул, что расследование дела находится под его личным контролем.

Как сообщал УНИАН, 30 ноября в четыре часа утра «Беркут» избил на Майдане Незалежности студентов, которые проводили акцию в поддержку евроинтеграции Украины. Поводом для разгона стали работы коммунальных служб для установления новогодней елки.

Днем 30 ноября под охраной трех сотен правоохранителей елку начали монтировать. На гранитных плитах Майдана еще можно было увидеть несмытую кровь пострадавших от ночного штурма Евромадана.

В воскресенье, 1 декабря, в Украине прошла самая массовая в истории страны акция гражданского протеста, в которой только в Киеве приняли участие более полумиллиона людей. Митингующие, которые пришли в центр Киева, в считанные минуты очистили Майдан Незалежности от установленных милицией ограждений.

За ночь с 1 на 2 декабря в Киеве участники акции протеста против действий власти возвели вокруг Майдана Незалежности баррикады. Для этого активисты, в частности, использовали часть конструкций разобранной новогодней елки и железные щиты.