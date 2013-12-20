Янукович, Кравчук, Кучма и Ющенко участвуют в молебне на Владимирской горке

Президент Украины Виктор Янукович принимает участие в благодарственном молебне, который проходит на Владимирской горке в Киеве возле памятника Святому равноапостольному великому князю Владимиру.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Президента. В мероприятии также принимают участие президенты Леонид Кравчук, Леонид Кучма, Виктор Ющенко. Мероприятие транслирует в прямом эфире Первый национальный телеканал.

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