Янукович, Кравчук, Кучма и Ющенко участвуют в молебне на Владимирской горке
10:43, 20 декабря 2013Политика
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Президент Украины Виктор Янукович принимает участие в благодарственном молебне, который проходит на Владимирской горке в Киеве возле памятника Святому равноапостольному великому князю Владимиру.
Янукович и три экс-президента принимают участие в молебне.
Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Президента.
В мероприятии также принимают участие президенты Леонид Кравчук, Леонид Кучма, Виктор Ющенко.
Мероприятие транслирует в прямом эфире Первый национальный телеканал.
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