Сегодня ВР заслушает Пшонку и назначит местные выборы

Как передает корреспондент УНИАН, также предусматривается рассмотреть вопрос о назначении отдельных внеочередных местных выборов.

Напомним, 14 декабря генеральный прокурор Виктор Пшонка заявил, что Генпрокуратура вручила сообщение о подозрении в превышении власти в связи с разгоном Евромайдана в ночь на 30 ноября заместителю секретаря СНБО Владимиру Сивковичу, председателю Киевской городской государственной администрации Александру Попову, на то время начальнику киевской милиции Валерию Коряку и заместителю начальника киевской милиции Петру Федчуку. Он также сообщил, что в ближайшее время подозреваемым в превышении власти будет избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Президент Украины Виктор Янукович отстранил от должностей заместителя секретаря СНБО Сивковича и председателя КГГА Попова.