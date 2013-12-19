В Тернополе на потребности Евромайдана собрали более 1 млн грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня во время пресс-конференции один из руководителей оргкомитета местного Евромайдан Любомир Шимкив.

По его словам, эта сумма была собрана с 22 ноября по 17 декабря.

«Никакие политические партии или олигархи нам денег не давали, это все были поступления от рядовых людей. В ящиках на Евромайдане и от отдельных пожертвований мы собрали 1 млн 119 тыс. 333 грн», – рассказал Шимкив.

По его данным, больше всего средств было израсходовано на отправление желающих в Киев на Евромайдан (647 тыс. грн), на обеспечение питания в первые недели (22 тыс. грн.), а также на орграсходы (68 тыс. грн).

В настоящее время осталось 391 тыс. грн, которые координаторы планируют использовать в зависимости от развития событий.

«В среднем люди бросали шкатулку по 50-100 грн, кто-то мог дать меньше, кто-то – 200 грн. От предприятий приходили и давали пачку из 500-гривневых купюр», – сказал Шимкив.