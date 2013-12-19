Президент Европарламента: Долгосрочную стратегию лучше делать с нами, а не без нас

Президент Европейского парламента Мартин Шульц считает, что договоренности, достигнутые президентами Украины и России Виктором Януковичем и Владимиром Путиным 17 декабря в Москве, решают проблемы Украины на год, а стратегическое решение украинских проблем возможно лишь вместе с Европейским Союзом.

Как передает собственный корреспондент УНИАН из Брюсселя, об этом Шульц заявил на пресс-конференции во время саммита Европейского Союза, на котором среди прочего обсуждается ситуация в Украине.

"Эти (договоренности) - на следующий год. Возможно, этого хватит на следующий год – ну максимум - на 2015-й. Но здесь нужна долгосрочная стратегия. А долгосрочную стратегию лучше делать, мы убеждены, с нами (ЕС - УНИАН), а не без нас", - сказал Президент Европарламента.

"Это должно быть предложение правительства Украины (со стороны ЕС). Это правительство при власти - это может нам не нравиться, но должны с этим мириться. Наш сигнал правительству Украины - мы готовы с вами обсуждать", - добавил он.

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По словам Шульца, он понимает, почему украинское руководство пошло на заключение договоренностей с Россией о снижении цены на газ и о получении кредита в 15 млрд долларов.

"В Украине сильное проевропейское движение. Но с другой стороны есть потребности ежедневной жизни. И если у вас нет денег, и начинается зима и у вас нет газа, то вы, в конечном итоге, должны делать выбор. Если бы ЕС дал 15 миллиардов евро и дешевый газ – неизвестно, какое решение было бы принято. Но этого не произошло. ЕС не был готов и не обсуждал такие возможности", - сказал Шульц.

"Мы предлагали международные средства в качестве кредитов, мы предлагали Соглашение об ассоциации и открытии наших рынков... Но это не решает краткосрочных проблем (Украины). Мы должны найти сочетание краткосрочных решений (и здесь выбор был сделан - нравится нам это или нет) и долгосрочной стратегии. И здесь нужно приблизить Украину как можно более тесно к ЕС", - убежден Президент Европарламента.

Как сообщал УНИАН, 17 декабря в Москве после заседания Украинско-Российской межгосударственной комиссии под председательством президентов Украины и РФ Виктора Януковича и Владимира Путина было объявлено о ряде договоренностей, в частности, о снижении стоимости российского газа для Украины до 268,5 доллара за тыс. кубометров, а также о приобретении Россией евробондов Украины на 15 млрд долларов.