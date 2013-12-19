Азаров: Украина заинтересована в скорейшем решении всех вопросов с ЕС и Россией

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства, это подчеркнул премьер-министр Николай Азаров на встрече с депутатом Национальной ассамблеи Франции Тьери Марьяни.

«Нам необходимо как можно скорее урегулировать все вопросы в треугольнике интересов Украина-ЕС-РФ», - сказал глава правительства.

Говоря о необходимости взять паузу в процессе евроинтеграции, премьер привел такой пример: “Автомобилист движется по дороге и рассчитывает за определенное время добраться до определенного населенного пункта, но внезапно погода испортилась, пошел дождь со снегом, и дорога стала скользкой. Опытный автомобилист в таком случае снижает скорость, а если погодные условия становятся такими, что ехать опасно, – даже останавливается».

Азаров в очередной раз подчеркнул, что евроинтеграция остается ключевым приоритетом Украины, и правительство еженедельно принимает нормативные акты, которые приближают Украину к стандартам ЕС.

В свою очередь французский депутат сказал: «На Западе частого забывают, что в Украине Президент и парламент избраны на законных основаниях, и эта законность была признана на международном уровне. И если манифестанты блокируют страну за год до выборов, это можно расценивать как попытку мягкого государственного переворота».