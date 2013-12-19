Политолог назвал одного из трех вероятных кандидатов в "технические премьеры"

«В сложившейся ситуации, когда четко прослеживается противостояние между двумя группами влияния и есть определенный уровень недоверия к правительству со всех сторон, в том числе и со стороны общества, переформатирование правительства на неполитическое действительно сможет ослабить напряжение в стране», -- сказал Юрий Якименко, отвечая на вопрос каким ему видится выход из политического кризиса.

«Фигуру кандидата в технические премьер-министры следует рассматривать в тандеме с первым вице-ПМ, которые должны работать в паре. Эти персоны должны быть интересны и приемлемы для обеих действующих сторон , и скажем так – не вызывать аллергии у общества», -- считает Якименко.

Среди других возможных кандидатов на роль «технического премьера» кроме действующего вице-премьера Александра Вилкула эксперт назвал также фамилии Петра Порошенко, Арсения Яценюка и Валерия Хорошковского. «Точно могу сказать, что временный премьер-министр должен быть в первую очередь технократом, а не политиком, он должен быть приемлем для всех участников процесса. Назначение технического премьер-министра и его заместителя – вопрос нахождения баланса между различными группами и умения работать в паре, независимо от того, кто займет эти позиции», подчеркнул Юрий Якименко.