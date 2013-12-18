Путин и Янукович: Евразийская и европейская интеграции должны дополнять друг друга

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом говорится в протоколе шестого заседания Украинско-российской межгосударственной комиссии, который сегодня в Москве подписали президент Украины Виктор Янукович и президент России Владимир Путин.

«Стороны подтвердили свою позицию о взаимодополняемости интеграционных процессов, осуществляемых в рамках Евразийской экономической интеграции и Европейского союза», говорится в документе.

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Подчеркивается, что Россия и Украина стремятся к развитию отношений с европейскими структурами на основе приверженности общим ценностям, национальной самобытности, обязательствам и нормам поведения в интересах укрепления европейской безопасности.

При этом комиссия с удовлетворением отметила позитивные тенденции развития украинско-российских отношений, укрепление разнопланового и интенсивного политического диалога между Россией и Украиной в духе дружбы и добрососедства. Стороны подтвердили, что динамика этого процесса носит объективный характер, поэтому не должна быть подвергнута субъективным факторам.

Как сообщал УНИАН, сегодня Путин в своем заявлении после подписания двусторонних документов подчеркнул, что вопрос о вступлении Украины в Таможенный союз сегодня не обсуждался.