Власть Украины находится на финансовом крючке Путина - эксперт

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции.

«Сегодняшняя украинская власть находится на серьезном финансовом крючке Президента Владимира Путина», - отметил эксперт.

По убеждению Чалого, Россия будет пытаться легитимизировать подписанные 17 декабря в Москве соглашения через Верховную Раду Украины.

По словам эксперта, подписав документы, Янукович обеспечил себе определенную паузу, «то есть Украина не была доведена до экономического банкротства с помощью российских денег». «Фактически Янукович променял стратегические интересы Украины на финансовую и экономическую поддержку со стороны России своего режима. Выйти из этой ситуации будет очень сложно», - добавил он.

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Чалый считает, что теперь будет проходить постепенная интеграция Украины в Евразийской экономический союз.

«Хуже всего, что даже после изменения власти в Украине на крючке окажется кто-либо, кто придет на замену Виктору Януковичу. Эти экономические капканы расставлены очень плотно», - убежден он.

По словам Чалого, руководство Украины, постепенно теряя доверие на Западе, абсолютно не восстановило его на Востоке. «Отношение как к слабому партнеру. Россия всегда со слабыми действовала наступательно, используя все методы», - сказал он.

Чалый прогнозирует, что после подписания соглашений с Россией произойдут кадровые изменения. «После всех этих договоренностей очевидно, что проиграла Украина, я думаю, проиграла и Россия, выиграл режим Владимира Путина, выиграло российское лобби в Украине, которое сейчас поднимет голову и будет шириться. Я думаю, за этим последуют и кадровые назначения, поскольку предоставленные средства нужно контролировать», - сказал он.

В то же время, по убеждению Чалого, политика России все равно потерпит крах, поскольку объективно Украина будет приближаться к Европе.