Власть Украины находится на финансовом крючке Путина - эксперт
Заместитель генерального директора по международным вопросам Центра Разумкова Валерий Чалый считает, что сегодня власть Украины находится на финансовом крючке Президента России Владимира Путина
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции.
«Сегодняшняя украинская власть находится на серьезном финансовом крючке Президента Владимира Путина», - отметил эксперт.
По убеждению Чалого, Россия будет пытаться легитимизировать подписанные 17 декабря в Москве соглашения через Верховную Раду Украины.
По словам эксперта, подписав документы, Янукович обеспечил себе определенную паузу, «то есть Украина не была доведена до экономического банкротства с помощью российских денег». «Фактически Янукович променял стратегические интересы Украины на финансовую и экономическую поддержку со стороны России своего режима. Выйти из этой ситуации будет очень сложно», - добавил он.
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Чалый считает, что теперь будет проходить постепенная интеграция Украины в Евразийской экономический союз.
«Хуже всего, что даже после изменения власти в Украине на крючке окажется кто-либо, кто придет на замену Виктору Януковичу. Эти экономические капканы расставлены очень плотно», - убежден он.
По словам Чалого, руководство Украины, постепенно теряя доверие на Западе, абсолютно не восстановило его на Востоке. «Отношение как к слабому партнеру. Россия всегда со слабыми действовала наступательно, используя все методы», - сказал он.
Чалый прогнозирует, что после подписания соглашений с Россией произойдут кадровые изменения. «После всех этих договоренностей очевидно, что проиграла Украина, я думаю, проиграла и Россия, выиграл режим Владимира Путина, выиграло российское лобби в Украине, которое сейчас поднимет голову и будет шириться. Я думаю, за этим последуют и кадровые назначения, поскольку предоставленные средства нужно контролировать», - сказал он.
В то же время, по убеждению Чалого, политика России все равно потерпит крах, поскольку объективно Украина будет приближаться к Европе.