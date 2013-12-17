Украина не сдала национальные интересы — заявление Партии регионов

Об этом говорится в заявлении пресс-службы Партии регионов, обнародованном во вторник.

«Партия регионов высоко оценивает стратегические договоренности, достигнутые Президентом Украины в ходе визита в Российскую Федерацию... и считает заключенные соглашения важным этапом в восстановлении и дальнейшем развитии дружеских и взаимовыгодных отношений между Украиной и Россией», - говорится в заявлении.

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В Партии регионов считают, что возобновление стратегического партнерства с РФ, снятие торговых ограничений несут в себе значительный потенциал для перспективного экономического роста, являются мощным стимулирующим фактором для успешного развития базовых отраслей национальной экономики, реализации масштабных совместных проектов в машиностроении, топливно-энергетической, транспортной, авиационно-космической, военно-технической сферах.

В Партии регионов считают «поистине судьбоносным» решение о значительном снижении стоимости поставляемого в Украину российского газа.

«Снижение цены на газ позволит практически реанимировать целые отрасли национальной экономики, повысить конкурентоспособность отечественного товаропроизводителя, значительно нарастить экспортный потенциал Украины»,- отмечается в заявлении.

В Партии регионов подчеркивают, что Украина не сдала национальные интересы.

«При подписании соглашений с Российской Федерацией украинская сторона не сдает национальные интересы, не сдает национальную газотранспортною систему, не планирует вступать в Таможенный Союз»,- отмечается в заявлении.

В Партии регионов отмечают, что Украина остается верна стратегическому евроинтеграционному курсу, «прилагает все необходимые усилия для последовательного, безболезненного для отечественного товаропроизводителя вхождения в общеевропейское торгово-экономическое пространство».

По мнению авторов заявления, «успешно урегулировав актуальные вопросы торгово-экономического сотрудничества с Российской Федерацией, Украина значительно усилит свои позиции в непростом переговорном процессе с ЕС, будет обладать дополнительными аргументами для последовательного отстаивания своих национальных интересов».

Партия регионов призывает оппозиционеров не спекулировать на евроинтеграционной тематике, не заниматься поиском «зрадників» и «врагов народа» - не провоцировать своими истеричными заявлениями гражданское противостояние, не проводить в обществе новые линии раскола, исходя из внешнеполитических симпатий граждан Украины.

«Внешнеполитический курс страны не может определяться майданными речевками, международный рейтинг Украины не может соизмеряться с высотой возведенных на майдане баррикад»,- отмечают в Партии регионов.