Россия дала Киеву аванс, Украина должна его отработать – российский эксперт

Снизив цену на газ и пообещав инвестировать в Украину 15 миллиардов долларов, Москва дала Киеву аванс, который он должен отработать, считает председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике, главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов, передает РИА «Новости».

«Мне кажется, Россия проявила большую щедрость и дала президенту Януковичу мощный аванс, который он должен отработать, потому что в ситуации, в которой находится Украина, рассчитывать на такие подарки от кого-либо еще не получится», - сказал Лукьянов.

Эксперт также выразил надежду, что «это будет вложение, которое себя окупит».

Как сообщал УНИАН, в Москве состоялось заседание российско-украинской межгосударственной комиссии под председательством президентов РФ и Украины Владимира Путина и Виктора Януковича. В ходе заседания был достигнут ряд договоренностей, в частности, о снижении стоимости российского газа для Украины до 268,5 доллара за 1000 кубометров, а также о покупке Россией евробондов Украины на 15 миллиардов долларов.