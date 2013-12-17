Украина и Россия начнут строительство транспортного перехода через Керченский пролив

Об этом сообщил президент Украины Виктор Янукович на пресс-конференции по итогам заседания российско-украинской межгоскомиссии.

"Мы с Владимиром Владимировичем (Путиным) определили ряд задач, которые в дальнейшем, на наш взгляд, помогут ускорить реализацию инфраструктурных высокотехнологических проектов... Речь идет, в частности, о согласовании действий по организации финансирования строительства транспортного перехода через Керченский пролив", - сказал Янукович.

Он отметил, что обсуждение этого проекта началось еще лет 8 назад. "Поэтому сейчас мы уже от слов, я думаю, переходим к делу и будем стремиться этот проект практически реализовать", - добавил президент Украины.

Россия и Украина ранее во вторник по итогам заседания межгосскомиссии подписали пакет документов по двустороннему сотрудничеству, в том числе соглашение о совместных действиях по организации строительства транспортного перехода через Керченский пролив.

Министр транспорта РФ Максим Соколов в середине октября сообщал, что Россия передала Украине проект этого межправительственного соглашения. Мост мог бы сократить путь из украинского Херсона в Новороссийск на 450 километров. Стоимость проекта оценивалась в 24 миллиарда рублей в ценах 2010 года. Строительство моста, по словам Соколова, займет не менее 4-5 лет, а его финансирование должно осуществляться на паритетных началах.

Напомним, в декабре этого года Россия предложила Украине построить мост через Керченский пролив.