Минсоцполитики подвело итоги работы социальной сферы за этот год

Об этом сообщила Министр социальной политики Наталия Королевская во время отчета перед общественностью на заседании Народной коллегии.

«Несмотря на то, что год еще не закончился, уже сегодня можно подвести предварительные итоги работы Министерства и социальной сферы в целом. Я коротко остановлюсь на основных достижениях Министерства социальной политики в течение года», - отметила она.

По словам Наталии Королевской, в сжатые сроки удалось ввести в действие всю нормативную базу для того, чтобы на полную заработал новый Закон «О занятости населения».

Благодаря внедрению Закона о занятости, по ее словам, уже наблюдаются определенные признаки стабильности на рынке труда. «В частности, уровень безработицы по методике Международной организации труда в первом полугодии сократился до 7,5%. В 2012 году показатель составлял 7,8%. А уровень трудоустройства безработных в среднем по Украине вырос с 31% до 37%» , - сообщила Министр.

Также успешной можно считать кампанию 2013 года по организации отдыха и оздоровления детей школьного возраста. «По предварительным данным, оздоровлением и отдыхом в течение года обеспечено более 3 миллионов 300 тысяч детей школьного возраста. Это 82% от их общей численности и почти на 480 тыс. детей больше, чем в 2012 году», - сказала она.

В течение года Минсоцполитики существенно продвинулось в вопросе усиления социальной защиты ветеранов и была введена новая модель работы 12 тыс. специалистов социальной работы.

Кроме того, в течение года удалось сдвинуть с места решение ряда гендерных проблем, которые годами оставались без ответа.