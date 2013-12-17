Во Львове установили памятную доску Юрию Шевелеву

Во Львове, на фасаде дома где проживал Юрий Шевелев, установлена памятная доска.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета.

Как отмечено в сообщении, 17 декабря исполняется 105 лет со дня рождения Юрия Шевелева - выдающегося слависта-языковеда, историка украинской литературы, литературного и театрального критика, активного участника научной и культурной жизни украинской эмиграции. По этому случаю на фасаде дома №14 на улице Конопницкой, в котором на протяжении 1943-1944 годов проживал Шевелев, была установлена памятная доска.

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Как сообщал УНИАН, решение об установке памятной доски Юрию Шевелеву было принято исполнительным комитетом Львовского городского совета 18 октября 2013 года, заказчиком на проектирование, изготовление и установку памятной доски является управление культуры департамента гуманитарной политики Львовского городского совета.