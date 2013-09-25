Кернес не знает, кто разбил мемориальную доску обвиняемому в нацизме филологу

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковского городского совета, об этом Кернес заявил сегодня после сессии Харьковского городского совета.

По его словам, ни один представитель органов местного самоуправления не принимал участия в процессе демонтажа памятной доски.

«Я получил об этом сообщение с зафиксированным временем, поскольку на сайте «Медиапорта» появилась информация по этому вопросу, и я ее озвучил, чтобы не было никаких кривотолков. Мы к этому не имеем никакого отношения: никакие представители органов власти не принимали участия в этих событиях. Я даже еще не видел результатов произошедшего, я только прочитал информацию, поступившую мне на мобильный телефон. На сессии мы работали на результат, толерантно обсуждали все точки зрения. Если бы мы хотели ее просто демонтировать, а чтобы вы понимали, у нас есть и запрет на установление этой таблички, то я мог бы свое распоряжение отменить самостоятельно, мог бы собрать топонимическую комиссию, изменить ее состав. Мы этого не сделали, поскольку учитывали все точки зрения. Я считаю, что здесь, прежде всего, есть авантюра со стороны тех, кто сегодня выступал за сохранение мемориальной доски Шевелеву», - подчеркнул Кернес.

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области, с заявлением о том, что неизвестные лица незаконно демонтировали памятную доску Шевелеву в милицию сегодня, 25 сентября, около 14:00 обратился харьковчанин.

По адресу указанному заявителем выехала следственно-оперативная группа райотдела милиции, которой был проведен осмотр места происшествия, опрошены свидетели и собран первичный материал.

Информация об этом факте внесена в журнал Единого учета об уголовном правонарушении и других событиях. Ведется дальнейшая проверка.

Как сообщал УНИАН, памятную доску украинскому филологу Юрию Шевелеву установили активисты Общественного комитета по празднованию 105-летия филолога в Харькове 3 сентября, согласно решению городской топонимической комиссии от 25 мая 2011 года.

Доска была изготовлена на пожертвования меценатов. Организаторы установления – филологи, украинские общественные деятели, представители культурно-просветительских организаций.

После установления доски Антифашистский комитет обвинил Шевелева в коллаборационизме во время Второй Мировой войны.

4 сентября состоялось заседание топонимической комиссии Харьковского горсовета, на которой рассматривался вопрос установления доски Шевелеву на доме по улице Сумской, где он жил до 1943 года. Топонимическая комиссия рекомендовала пересмотреть изданные разрешения на установление доски.

Сегодня, 25 сентября, Харьковский городской совет отменил решение топонимической комиссии от 25 мая 2011 года, которым разрешалось установление мемориальной доски Шевелеву.

Харьковский городской голова Геннадий Кернес сообщил, что в городской совет поступило обращение от жителей дома, где была установлена доска, о том, что они не хотят, чтобы эта памятная табличка была размещена на здании. Он также отметил, что решение основывается не на научных достижениях филолога, а на его деятельности в годы войны.

Сегодня, 25 сентября, около 13.00 мемориальная доска Шевелеву была демонтирована.