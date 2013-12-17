По решению суда на активистку луцкого Евромайдана оденут спецбраслет контроля

Как сообщили УНИАН в пресс-службе штаба национального сопротивления Волыни, судебное заседание состоялось в Луцке 16 декабря. Активистку обвинили в совершении хулиганства (ч.2 ст. 296 УК Украины) во время повреждения портретов Президента Украины Виктора Януковича и в призывах снимать портреты Януковича в Луцке и выбрасывать их в урну для мусора на Евромайдане (ст. 295 УКУ).

В качестве мер пресечения активистке Москвич присуждено не отлучаться за пределы Волынской области, прибывать к следователю по первому требованию, не находиться на Театральной площади во время акций, носить электронное средство контроля.

Во время судебного заседания возле помещения суда находилось около полусотни пикетировщиков, которые поддерживали М. Москвич, скандировали патриотические лозунги и призывали суд не проводить политических репрессий.

Рассмотрение дела о применении меры пресечения во время уголовного производства над Москвич продолжалось более четырех часов. Прокурор и следователь настаивали, чтобы она находилась под домашним арестом с 19:00 до 7:00. Однако судья ходатайство стороны обвинения удовлетворил лишь частично. Теперь общественная активистка на протяжении шестидесяти дней обязана носить электронное средство контроля.

«Считаю, что вчера был первый победный юридический бой в войне, начатой против активистов Евромайдана. Благодаря силам общественности дело приобрело резонанс и публичность, потому почти все требования стороны уголовного производства были отклонены. Это дело показало, что лед можно ломать, когда мы все вместе и не боимся. То, что мне нацеплят электронный браслет ярко подтверждает, что власть видит во мне серьезную угрозу», - прокомментировала судебное решение Москвич.

Напомним, Сосновский районный суд Черкасс 13 декабря назначил в порядке меры пресечения активисту черкасского Евромайдана Ярославу Приходько - 2 месяца домашнего ареста.