В Черкассах активиста Евромайдана суд поместил под домашний арест

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Объединенной оппозиции Черкасщины, согласно предписанию, на протяжении двух месяцев активист должен с 18 часов до 6 утра находиться по месту жительства.

Активиста черкасского Евромайдана задержали 13 декабря за злостное неповиновение работникам милиции во время поднятия 11 декабря на площади возле Черкасской мэрии флага Евросоюза. Как утверждают в Объединенной оппозиции Черкасщины, парня задержали, не зачитав постановление. Его отвезли в райотдел милиции, где взяли показания, затем отвезли в прокуратуру, а уже оттуда – в суд. Его дело рассматривалось без государственного адвоката, который явился после окончания судебного заседания.

Суд принял решение о его домашнем аресте в связи с обвинением в угрозе или насилии в отношении работника правоохранительного органа по ст. 345 Уголовного кодекса Украины, максимальное наказание по которой достигает 12 лет заключения.

Как сообщал УНИАН, 11 декабря в Черкассах у здания Черкасской мэрии депутаты горсовета после столкновения с милицией повесили на флагшток флаг Евросоюза. В этом им препятствовали несколько десятков бойцов спецподразделения милиции «Грифон» и патрульно-постовой службы. Через час неизвестные украли флаг ЕС с флагштока на площади перед Черкасским горсоветом.

За поднятие флага Евросоюза в Черкассах 11 декабря на флагштоке возле Черкасской мэрии милиция открыла два уголовных производства . Во время столкновения была повреждена форменная одежда некоторых работников милиции, а один из стражей порядка получил телесные повреждения.

Уголовные производства были открыты по ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины и ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.