Ефремов допускает принятие проекта бюджета на 2014 год вне Рады
Лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов не исключает возможности принятия проекта бюджета на 2014 год вне сессионного зала верховной Рады.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге.
Он подчеркнул: «Если наша оппозиция будет принимать участие в рассмотрении бюджета, и если они заинтересованы принимать участие, то это (речь идет о принятии бюджета — УНИАН) будет здесь в сессионном зале. А если нет, то, значит, будем принимать другое решение».
На уточняющий вопрос журналистов, идет ли речь о проведении заседания в другом помещении, Ефремов ответил: «Посмотрим. Возможно».
Как сообщал УНИАН, лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов сказал на брифинге, что процедура принятия проекта бюджета на 2014 год будет определена в зависимости от действий оппозиции.
Он подчеркнул: «В зависимости от того, образумиться ли наша оппозиция или нет, мы будем принимать решения, в каком формате и как принимать Государственный бюджет. Это наше право».
Как известно, по процедуре проект бюджета должен приниматься в первом чтении, а потом могут вноситься изменения. Но уже несколько раз в парламенте бюджет принимался сразу в первом чтении и в целом как закон, то есть без рассмотрения во втором чтении.
Сегодня председатель ВР сказал, что будет внесен проект постановления о принятии проекта бюджета на 2014 год по сокращенной процедуре.
Планируется, что проект бюджета будет рассмотрен в четверг в парламенте Украины.