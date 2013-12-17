Глава Чечни Рамзан Кадыров выиграл автомобиль за "лайк" в Instagram

Ключи от автомобиля, собранного в Аргуне на местном заводе "Чеченавто", ему вручили за то, что он раньше всех прокомментировал и «лайкнул» фотографию главы Шалинского района в соцсети, сообщает Газета.ру.

В рамках конкурса, который проводил глава Шалинского района Чечни Турпал-Али Ибрагимов, нужно было первым поставить «лайк» под фотографией, размещенной в официальном аккаунте чиновника в соцсети Instagram. В итоге победителем оказался именно Рамзан Кадыров.

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Но почти сразу после получения роскошного подарка Кадыров принял решение передать автомобиль недавно построенному детскому саду в станице Ассиновская, объяснив свой поступок отдаленностью станицы от Грозного.

«Накануне вечером я получил её от своего брата Турпал-Али Ибрагимова. Машина мне понравилась. Но понял, что заведующий детсадом Жанне она очень необходима, ведь Асиновская расположена далеко от Гоозного, а без машины заведующий пришлось тратить много времени на поездки», - написал Кадыров в своем аккаунте в Instagram (орфография и пунктуация автора сохранены).