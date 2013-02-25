Кадыров подарил россиянину Депардье пятикомнатную квартиру

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе правительства российской Чеченской республики.

«Я хочу снять здесь кино, показать, что в Грозном можно делать фильм, большой фильм. О деталях фильма пока ничего не могу сказать, но я знаю, что мы сюда еще раз вернемся, и что это только начало», - сказал Ж.Депардье на торжественном ужине с главой Чеченской республики Рамзаном Кадыровым.

В то же время, Р.Кадыров на своей странице фотосайта Instagram сообщил, что Ж.Депардье стал почетным гражданином Чеченской республики, ему также вручены документы на пятикомнатную квартиру.

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«Только что вручил документы на пятикомнатную квартиру и удостоверение почетного гражданина ЧР Жерару Депардье», - написал Р.Кадыров.

Как сообщалось, Ж.Депардье решил поменять местожительство после налоговой реформы Президента Франции Франсуа Олланда, который намеревался ввести налог в 75% на доходы более миллиона евро в год.

Актер в начале января получил российское гражданство, после чего посетил Мордовию и выразил желание обосноваться в этой российской республике. Он стал послом Мордовии в FIFA в рамках подготовки и проведения Чемпионата мира по футболу 2018 года, матчи которого пройдут в Саранске.

23 февраля Ж.Депардье получил постоянную регистрацию в новостройке в центре Саранска, в квартире родственников директора Госфильмофонда России Николая Бородачева - давнего друга актера. В будущем Ж.Депардье планирует построить собственный дом.