Протестующие с Евромайдана планируют провести митинг под ЦИК

В 18.00 участники акции гражданского протеста с Майдана Незалежности сформируют колонну возле ЦУМа на Крещатике и отправятся в направлении Центральной избирательной комиссии, где на 19.00 запланировано проведение митинга за честные выборы.

Об этом сообщает Штаб национального сопротивления, проинформировали УНИАН в пресс-службе ВО “Батькивщина”.

Штаб призывает всех киевлян присоединиться к митингу под ЦИК.

Читайте также: Руслана: главным требованием Майдана было и остается "Украина-это Европа!"

Как сообщал УНИАН, 15 декабря в пяти одномандатных округах: № 94 (Обухов, Киевская область), №132 (Первомайск, Николаевская область), №194 (Черкассы), №197 (Канев, Черкасская область) и №223 (Киев) состоялись повторные выборы народных депутатов.

В тот же день лидер фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк призвал участников Народного вече собраться возле ЦИК, чтобы защитить результаты выборов народных депутатов в 5 одномандатных округах.

ЦИК пикетировали около 300 участников акции.