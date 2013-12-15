Руслана: главным требованием Майдана было и остается "Украина-это Европа!"

В своем заявлении она отметила, что "по логике Майдана, по настроениям Майдана, по большому количеству сообщений на народную почту Русланы, украинцы более всего стремятся к евроинтеграции Украины в ближайшее время.

"Майдан собрался потому, что подписание соглашения об Евроинтеграции было сорвано, студенты, которых избили на Майдане, также стояли с плакатами" Украина-это Европа", сейчас самое большое стремление людей Майдана и главное требование - реальные шаги сближения Украины с Европой как можно быстрее! Приближение Украины к членству в ЕС + безвизовый статус для украинцев - это самое главное требование Первого вече и желанная награда для всех тех, кто сейчас стоит на Майдане и днем, и ночью", - отметила Руслана.

В своем обращении, Руслана призвала европейских политиков найти возможность общаться с Майданом "направления", услышать и помочь осуществлению главного желания украинского народа.

"Народ считает, что правительство плетет "креативные кружева", раздает непонятные объяснения, а на самом деле сворачивает евроинтеграционные процессы в Украине. Власть"валяет дурака" и "морочит голову" как украинскому народу, так и европейским политикам", - сказала Руслана.