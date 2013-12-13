Рыбак исключает возможность проведения закрытого заседания ВР

14:53, 13 декабря 2013
Политика
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Председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак отбрасывает какую-либо необходимость проведения закрытого заседания парламента.

Рыбак отмечает, что разрешить кризис можно только путем переговоров

Об этом Рыбак сообщил, отвечая на вопросы журналистов перед началом заседания Общенационального круглого стола «Объединим Украину» в пятницу, сообщили УНИАН в пресс-службе ВР.

«От кого закрываться?», - спросил он, подчеркнув, что, напротив, нужно в открытом режиме, с участием прессы и представителей всех фракций, выслушать каждую сторону, услышать друг друга.

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Руководитель парламента заметил, что во многих странах бывают подобные кризисы, но выход из них находят через дискуссии. «Должны и мы вести такую дискуссию, начиная с этого круглого стола», - сказал Рыбак.

Отвечая на вопросы, Рыбак сообщил, что в понедельник состоится заседание Согласительного совета, где он также хочет услышать представителей всех фракций. По его словам, на пленарном заседании во вторник необходимо предоставить слово не только лидерам фракций, но и всем другим народным депутатам, которые захотят озвучить свои позиции и мнения относительно нынешней ситуации в государстве.

Рыбак напомнил, что следующая пленарная неделя - последняя в нынешнем году, и Верховная Рада должна работать. «Это главная политическая площадка, где могут быть высказаны мнения, позиции всех сторон и принято то или иное решение», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, 12 декабря депутат от Партии регионов Владимир Макеенко предложил провести закрытое заседание Верховной Рады для урегулирования ситуации в Украине.

Об этом он сказал в интервью изданию "День".

"Я пытаюсь объяснить своим коллегам - давайте соберем внеочередную сессию Верховной Рады. Пусть она проходит в закрытом режиме: без СМИ, без помощников, приглашенных", - отметил он.

По мнению председателя регламентного комитета Совета, решение вопроса в парламенте логично, потому что там представлены все политические силы.

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