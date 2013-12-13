Рыбак исключает возможность проведения закрытого заседания ВР

Об этом Рыбак сообщил, отвечая на вопросы журналистов перед началом заседания Общенационального круглого стола «Объединим Украину» в пятницу, сообщили УНИАН в пресс-службе ВР.

«От кого закрываться?», - спросил он, подчеркнув, что, напротив, нужно в открытом режиме, с участием прессы и представителей всех фракций, выслушать каждую сторону, услышать друг друга.

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Руководитель парламента заметил, что во многих странах бывают подобные кризисы, но выход из них находят через дискуссии. «Должны и мы вести такую дискуссию, начиная с этого круглого стола», - сказал Рыбак.

Отвечая на вопросы, Рыбак сообщил, что в понедельник состоится заседание Согласительного совета, где он также хочет услышать представителей всех фракций. По его словам, на пленарном заседании во вторник необходимо предоставить слово не только лидерам фракций, но и всем другим народным депутатам, которые захотят озвучить свои позиции и мнения относительно нынешней ситуации в государстве.

Рыбак напомнил, что следующая пленарная неделя - последняя в нынешнем году, и Верховная Рада должна работать. «Это главная политическая площадка, где могут быть высказаны мнения, позиции всех сторон и принято то или иное решение», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, 12 декабря депутат от Партии регионов Владимир Макеенко предложил провести закрытое заседание Верховной Рады для урегулирования ситуации в Украине.

Об этом он сказал в интервью изданию "День".

"Я пытаюсь объяснить своим коллегам - давайте соберем внеочередную сессию Верховной Рады. Пусть она проходит в закрытом режиме: без СМИ, без помощников, приглашенных", - отметил он.

По мнению председателя регламентного комитета Совета, решение вопроса в парламенте логично, потому что там представлены все политические силы.