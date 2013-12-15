Соболев: в округе №194 треть участков осталась без наблюдателей

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время брифинга в штабе национального сопротивления.

Депутат отметил, что в Черкассах произошла беспрецедентная ситуация».

«Только что к нам дозвонился кандидат Николай Булатецкий, который проинформировал, что ровно за полчаса до выезда группы наблюдателей на избирательные участки, а это около 30 человек - фактически более трети всех избирательных участков в этом округе - к его штабу подъехали несколько автомобилей ГАИ, которые заблокировали единственный выезд из штаба кандидата», - сказал Соболев.

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Он отметил, что это блокирование продолжалось ровно полчаса - до восьми вечера. А после этого въезд был разблокирован.

По словам Соболева, это было сделано потому, что согласно законодательству, наблюдатели имеют право попасть на избирательные участки только до восьми часов - до завершения голосования.

«Только тогда они имеют право дальше наблюдать за тем, каким образом происходит подсчет голосов», - отметил депутат.

«Фактически на сегодня треть округа города Черкасс , где в свое время победил наш кандидат с отрывом в 12 тысяч голосов, не будете иметь возможности (речь идет о наблюдателях - УНИАН) проверит , каким образом проходит подсчет голосов», - подчеркнул Соболев.

«Более того, там же были заблокированы три камеры телеканалов и группа международных наблюдателей, которые так же приехали на эти выборы. Мы утверждаем, что была осуществлена фактически вторая операция после попытки скупить голоса на этом округе, когда мы информировали о десятках списков, которыми пользовались представители одного кандидата - господина Поплавского. Эти списки были переданы в милицию и СМИ», - сказал депутат.

Таким образом, отметил он, сейчас в момент подсчета голосов, когда нужно было бы выявлять нарушения на избирательных участках, фактически треть избирательных участков в этом округе осталась без наблюдателей, как украинских, так и международных.

«По нашему мнению, это прямое основание признать выборы недействительными, потому что фактически треть участковых избирательных комиссий остается без наблюдателей от ключевого кандидата, который уже победил на одних выборах», - отметил Соболев.