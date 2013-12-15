На Майдане заявили - правительство не имеет права подписывать в Москве документы, препятствующие интеграции с ЕС

Как передает корреспондент УНИАН, об этом внефракционный народный депутат Петр Порошенко заявил в своем выступлении на Народном вече на Майдане Незалежности в Киеве.

“17 числа делегация правительства отправляется в Москву. Мы не уполномочиваем ее подписывать какой-либо документ, который закрывает путь в Европе. И если будет подписан, то эти люди не представляют народ Украины”, - сказал Порошенко.

Он отметил, что уже “в среду-вторник (17-18 декабря - УНИАН) мы четко заявим о наших дальнейших шагах”.

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Также Порошенко сообщил, что завтра отправляется в Брюссель, где в 16.00 проведет встречу с Президентом Еврокомиссии Жозе Мануэлем Баррозу, и скажет ему, что «Украина хочет быть в ЕС».

Как сообщал УНИАН, 17 декабря в Москве состоится заседание Украинско-Российской межгосударственной комиссии под председательством президентов Виктора Януковича и Владимира Путина.