Провластный митинг в Киеве проходит в Мариинском парке
12:13, 15 декабря 2013Политика
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Сторонники власти митингуют в воскресенье в Мариинском парке
Люди колоннами движутся со стороны метро «Арсенальная» с флагами провластной политической силы. Также активисты несут транспаранты с названиями населенных пунктов и государственные флаги, сообщает Радио Свобода.
Со сцены неподалеку Верховной Рады звучит музыка.
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Движение окружающими улицами перекрыто, проезда в сторону Европейской площади нет.
Ранее на сайте Партии регионов анонсировали проведение митингов 14 и 15 декабря на Европейской площади, однако накануне организаторы решили, что воскресную акцию проведут в Мариинском парке, где митинги проходили ежедневно с 3 декабря.
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