Провластный митинг в Киеве проходит в Мариинском парке

Люди колоннами движутся со стороны метро «Арсенальная» с флагами провластной политической силы. Также активисты несут транспаранты с названиями населенных пунктов и государственные флаги, сообщает Радио Свобода.

Со сцены неподалеку Верховной Рады звучит музыка.

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Движение окружающими улицами перекрыто, проезда в сторону Европейской площади нет.

Ранее на сайте Партии регионов анонсировали проведение митингов 14 и 15 декабря на Европейской площади, однако накануне организаторы решили, что воскресную акцию проведут в Мариинском парке, где митинги проходили ежедневно с 3 декабря.