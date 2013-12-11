В Черкассах за поднятие флага ЕС у мэрии открыто уголовное дело

Как передает корреспондент УНИАН, на митинге оппозиции под стенами Черкасского горсовета он рассказал, что вечером ему звонили из милиции и пригласили для дачи показаний по делу в Сосновский райотдел милиции Черкасс. Заместитель городского головы Черкасс, депутат Черкасского горсовета Карась участвовал в поднятии флага ЕС возле мэрии на стороне оппозиции.

В Черкассах сегодня на митинг пришло более 300 человек.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Черкассах возле здания Черкасской мэрии депутаты горсовета после столкновения с милицией повесили на флагшток флаг Евросоюза. В этом им препятствовали несколько десятков бойцов спецподразделения милиции «Грифон» и патрульно-постовой службы. Через час неизвестные украли флаг ЕС с флагштока на площади перед Черкасским горсоветом.