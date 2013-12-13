За разгон Евромайдана ответят три высокопоставленных чиновника - Лукаш
22:40, 13 декабря 2013Политика
16644 0
Министр юстиции Елена Лукаш заявила, что трем высокопоставленным чиновникам вскоре выдвинут обвинению в совершении преступлений, связанных с разгоном 30 ноября мирного митинга на Майдане Независимости.
За разгон Евромайдана отвечать три высокопоставленных чиновника
Об этом она сообщила в эфире Шустер LIVE, пишет Украинская правда.
"В ближайшее время три чиновника получат соответствующие процессуальные документы и соответствующий процессуальный статус, будут обвиняться в совершении этого преступления", - заявила Лукаш, не уточнив ни имена, ни должности этих лиц.
Она также считает, что правоохранители должны расследовать призывы к свержению конституционного строя в Украине.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter