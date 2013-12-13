Никакой паузы в переговорах с Евросоюзом нет - Арбузов

«Главный результат это то, что сейчас очевидно, что никакой паузы в переговорах нет, переговоры идут успешно, очень длительные переговоры мы имели сегодня — более 3-х часов, успели обсудить максимум вопросов, выработать конкретные мероприятия, о чем мы сегодня заявили с Штефаном Фюле на совместной пресс-конференции», — сказал Арбузов.

По его словам, сейчас стороны прорабатывают дорожную карту, которая определит взаимные обязательства сторон в процессе подписания ассоциации, установит четкие сроки выполнения необходимых шагов.

«Это некий документ, рабочий документ, который мы создаем, который будет шаг за шагом характеризовать путь наши переговоров. Дорожная карта покажет в сроках, в графиках, конкретных действиях, когда мы придем к подписанию», — пояснил первый вице-премьер добавив, что удовлетворен конструктивным диалогом, который сейчас происходит между Украиной и ЕС: «Это диалог, на который мы рассчитывали, я очень рад нашей встрече, я думаю, обе стороны теперь видят, куда двигаться и какая цель».