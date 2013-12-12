МИД Польши: Пока в Украине не пролилась кровь в больших масштабах, нужно стремиться к компромиссу

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский считает преждевременными разговоры о введении санкций против власти Украины за очередную силовую попытку вытеснения митингующих с Майдана Незалежности ночью 11 декабря.

Как передает корреспондент УНИАН в Варшаве, об этом Сикорский сказал в эфире TVP Info вчера вечером.

"Сегодня говорить о санкциях преждевременно", - отметил министр, отвечая на вопрос, должен ли Евросоюз вводить санкции за последние события в Киеве наподобие санкций против представителей власти Беларуси.

Сикорский призвал власть и оппозицию продолжать поиск компромисса. По его мнению, у Украины еще остается возможность интегрироваться с Европейским Союзом.

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"Пока не пролилась кровь в больших масштабах, и пусть будет так, чтобы этого не случилось, о компромиссе нужно говорить и нужно к нему стремиться", - сказал Сикорский.

"Пока нет смертельных жертв, мы должны сделать все, чтобы насилия больше не было, и чтобы Украина вернулась на путь диалога, в первую очередь с собственным обществом, а во-вторых - с Европой", - прибавил он.

По словам министра иностранных дел Польши, Евросоюз имеет в своем арсенале как позитивные, так и негативные стимулы, а их использование будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация в Украине.

"Позитивные - это такие, что можем ускорить разговоры об отмене виз, выделить Украине макроэкономическую помощь или убеждать финансовые институты, чтобы это сделали. Негативные инструменты, если бы власть решила реализовать "очень твердые" сценарии, тоже есть", - сказал он.

Сикорский подчеркнул, что пока в Украине ничего такого не случилось, что могло бы перечеркнуть возможность диалога и европейского будущего страны.