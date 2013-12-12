Сенатор США: Грубому нарушению прав человека в Украине нет оправдания

Грубому нарушению прав человека в Украине нет оправдания, заявил сенатор США, председатель комиссии правительства Соединенных Штатов по безопасности и сотрудничеству в Европе (Хельсинской комиссии) Бен Кардин.

«Я глубоко встревожен вчерашним решением украинских властей применить войска МВД против мирных протестов в центре Киева, и это после жестокого разгона протестующих на прошлой неделе. Нет оправдания этим действиям, которые наряду с другими нарушениями прав человека грубо расходятся с принципами Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и соответствующими обязательствами, и являются серьезным пятном для Украины, которая председательствует в ОБСЕ», – отмечает Кардин, сообщает Радио Свобода.

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Глава Хельсинской комиссии США также призвал украинские власти принять немедленные решительные меры для обеспечения свободы собраний и уважения к высказыванию мнений граждан.

«Если украинские власти не примут конкретных мер для улучшения ситуации, международное сообщество должно серьезно рассмотреть вопрос о введении целенаправленных санкций против украинских должностных лиц, ответственных за нарушение прав человека, в том числе мирных протестов», – говорится в заявлении.

Ранее Кардин уже высказывал свое возмущение действиями украинских властей во время разгона Евромайдана и призвал дипломатов на заседании ОБСЕ, которое проходило в Киеве 5-6 декабря, уделить особое внимание защите демократических прав и свобод граждан в Украине.