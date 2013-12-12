Квасневский выступает против быстрого введения санкций против украинской власти

Спецпредставитель Европейского парламента Александр Квасневский выступает против быстрого применения санкций против украинских властей и призывает оппозицию принять предложение Президента Виктора Януковича и сесть с ним за стол переговоров.

Как передает корреспондент УНИАН в Варшаве, об этом Квасневский сказал в эфире телеканала TVN24.

"Санкции - это оружие одноразового использования, и очень сильное. Нужно иметь его в рукаве, украинская власть должна знать, что такая возможность существует. Но это оружие окончательное", - сказал он.

Экс-президент Польши назвал ошибкой украинской оппозиции отказ вести переговоры с Януковичем после очередной попытки силовиков штурмовать Майдан Незалежности в ночь на 11 декабря.

По словам Квасневского, несмотря на последние события в Украине, Янукович остается демократически избранным Президентом. "Ситуация изменилась, но не настолько, чтобы с кем-нибудь договариваться о досрочных выборах", - отметил он.

Квасневский также назвал присущей Януковичу своеобразную «раздвоенность, когда сегодня он хочет привести Украину в Европе, а на следующий день - в Россию».

Как сообщал УНИАН, 11 декабря Президент Украины Виктор Янукович пригласил оппозицию к диалогу и пообещал не допустить применения силы. “Я лично готов к участию в таком круглом столе. Ради достижения компромисса призываю оппозицию не отказываться, не идти дорогой противостояния и ультиматумов”, - говорится в заявлении. Янукович заверил, что власть будет действовать исключительно в рамках закона и никогда не применит силы против мирных собраний.

В ответ лидер фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк отметил, что именно Евромайдан должен дать оппозиции мандат на проведение переговоров с властью.