ЕС и США открыто заговорили о санкциях в отношении украинской власти

Европарламент принял решение о направлении срочной делегации ЕП в Киев. Об этом сообщила немецкий депутат, председатель фракции "зеленых" Ребекка Хармс, пишет DW.DE.

"Присутствие в Киеве представителей ЕС чрезвычайно важно, чтобы избежать насилия в дальнейшем", - заявила она и подчеркнула, что ехать в Украину "нужно как можно быстрее, возможно, уже в эти выходные".

Как отметил глава европейской делегации Комитета парламентского сотрудничества Украина-ЕС Павел Коваль, окончательное решение о направлении миссии в Киев приниматься в ближайшее время на Конференции президентов.

Выступив на заседании, британский депутат Чарльз Тенок отметил, что суть конфликта, который продолжается сейчас в Украине, заключается не только в экономических и энергетических проблемах, а прежде всего в личном для президента Виктора Януковича "приоритете переизбраться на президентских выборах в 2015 году". "Он понимает, что его возможности исчерпываются, время идет, поэтому он обратился за помощью к Путину", - сказал политик.

Как рассказал Чарльз Теннок, в его личном разговоре с еврокомиссаром Штефаном Фюле они обсуждали вопрос введения санкций против отдельных представителей украинской власти.

По его словам, еврокомиссар согласился с тем, что в случае, если правительство Азарова будет продолжать агрессивную политику в отношении мирных демонстрантов, то "ЕС может применить санкции, подобные тем, которые введены против представителей режима Лукашенко".

Также в Вашингтоне рассматривают введение санкций как один из инструментов воздействия на официальный Киев.

"Мы в нашем распоряжении имеем все политические методы, включая санкции, хотя, бесспорно, этот шаг должен быть тщательно взвешенным", - заявила спикер Госдепартамента США Джен Псаки, сообщает в среду, 11 декабря информационное агентство Reuters.

Псаки однако отказалась уточнить введения какого рода санкций против руководства Украины рассматривают США.