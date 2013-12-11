В МВД допускают возможность повторной зачистки Майдана

17:27, 11 декабря 2013
Политика
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Замглавы МВД Виктор Ратушняк заявляет, что в случае обращения исполнительной службы милиция опять будет осуществлять действия во исполнение решения суда о запрещении блокирования Майдана Незалежности.

Милиция готова снова идти на баррикады, фото Olga Chervakova

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня журналистам после заседания круглого стола, который проходил во дворце “Украина”.

“Если обратится исполнительная служба в милицию и будет исполнять решение суда, то, соответственно, и милиция будет принимать (участие). А если исполнительная служба не будет обращаться к нам с письмом с тем, чтобы обеспечить их работу, то и соответствующей реакции милиции не будет”, - сказал Ратушняк.

Как сообщал УНИАН, сегодня около часу ночи тысячи силовиков окружили Майдан и начали его штурм.

Перед этим судебный исполнитель зачитала постановление Печерского райсуда о принятии мер по делу о блокировании тротуаров, дорог, путем размещения на них различных предметов.

Когда киевляне утром начали массово выходить на центральную улицу города, бойцы МВД начали перегруппировку и, в конце концов, отвели колонны бойцов к «правительственному кварталу».

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