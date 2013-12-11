Участники Майдана занялись восстановлением баррикад (фото)

Сотни людей занялись колкой льда и засыпкой этой ледяной крошкой лавочек и других деревянных конструкций, которые вновь выставлены на подходах к Майдану.

«Мы восстанавливаем то, что смогла разобрать милиция. Сломали одну баррикаду - мы поставим новую. Сегодня мы победили и намерены стоять до конца», - сказал корреспонденту УНИАН один из участников Майдана.

На деревянных конструкциях этих баррикад вновь вывешены лозунги протестующих и таблички с названиями городов, поддерживающих требования Майдана.

Настроение людей - более десятка тысяч, находящихся в полдень среды на Майдане Незалежности, деловое и приподнятое. Многие люди при встрече поздравляют друг друга «с победой».

Выступавший ранее с трибуны Майдана один из лидеров оппозиции Виталий Кличко заявил, что сегодня протестующие против власти граждане Украины сумели победить и выстоять под напором нескольких тысяч бойцов спецподразделений МВД, пытавшихся очистить центр Киева от оппонентов власти, потому, что «сильны духом».

В среду утром силы спецподразделений МВД оцепили центр Киева и начали вытеснять протестующих с Майдана Незалежности, а затем предприняли попытку штурма здания Киевской городской государственной администрации, используемого протестующими как место для ночевки.

МВД назвало штурм Майдана "мероприятиями по благоустройству территории", которые проводились ночью для удобства граждан.

По мере того, как киевляне начали массово выходить на центральную улицу своего города, бойцы МВД начали перегруппировку и, в конце концов, начали отводить колонны бойцов в «правительственный квартал».