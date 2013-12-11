"Беркут" опять начал штурм КГГА и применил слезоточивый газ (обновлено)

10:22, 11 декабря 2013
Политика
28887 0

Бойцы спецподразделений «Беркут» начали массово применять слезоточивый газ у здания Киевской мэрии

Бойцы спецподразделений «Беркут» начали массово применять слезоточивый газ у здания Киевской мэрии, что было воспринято протестующими как новая попытка штурма.

Как передает корреспондент УНИАН, после нескольких минут ожесточенного противостояния три стоявших на подходе к зданию автобуса, заполненного бойцами спецподразделений, начали выдвигаться по Крещатику в сторону противоположную Майдану Незалежности.

Протестующие кричат “Банду геть!”.

По теме: Митингующие заблокировали "Беркут" в автобусах возле КГГА, из здания бросили дымовую шашку

В это же время киевляне массово прибывают к зданию Киевской городской государственной администрации со стороны улицы Богдана Хмельницкого.

Как сообщал УНИАН, сегодня около 9-и часов бойцы спецподразделения “Беркут” прибыли под здание КГГА и предприняли попытку штурма.

Митингующие начали поливать “беркутовцев” водой из брандспойтов со второго этажа здания КГГА.

МВД называет штурм Майдана "мероприятиями по благоустройству территории", которые проводились ночью для удобства граждан.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter