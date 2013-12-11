"Беркут" опять начал штурм КГГА и применил слезоточивый газ (обновлено)
Бойцы спецподразделений «Беркут» начали массово применять слезоточивый газ у здания Киевской мэрии
Бойцы спецподразделений «Беркут» начали массово применять слезоточивый газ у здания Киевской мэрии, что было воспринято протестующими как новая попытка штурма.
Как передает корреспондент УНИАН, после нескольких минут ожесточенного противостояния три стоявших на подходе к зданию автобуса, заполненного бойцами спецподразделений, начали выдвигаться по Крещатику в сторону противоположную Майдану Незалежности.
Протестующие кричат “Банду геть!”.
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В это же время киевляне массово прибывают к зданию Киевской городской государственной администрации со стороны улицы Богдана Хмельницкого.
Как сообщал УНИАН, сегодня около 9-и часов бойцы спецподразделения “Беркут” прибыли под здание КГГА и предприняли попытку штурма.
Митингующие начали поливать “беркутовцев” водой из брандспойтов со второго этажа здания КГГА.
МВД называет штурм Майдана "мероприятиями по благоустройству территории", которые проводились ночью для удобства граждан.