Министр внутренних дел Украины Виталий Захарченко заявляет, что никакого разгона Майдана не будет.

Об этом говорится в его заявлении, размещенном на официальном сайте МВД.

“Хочу всех успокоить - никакого разгона Майдана не будет. Никто не посягает на право граждан на мирный протест. Однако нельзя игнорировать права и законные интересы других граждан. Нормальное функционирование столицы не должно быть нарушено”, - заявил министр.

Он отмечает, что уже несколько суток в центре Киева наблюдается транспортный коллапс. Уровень заторов на дорогах столицы достиг максимального значения – 10 баллов.

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Главные транспортные артерии города перекрыты баррикадами, необходимость и целесообразность возведения которых вызывает огромные сомнения, считает глава МВД.

“Кроме того, ради их возведения безжалостно уничтожаются деревья и коммунальное имущество, которое принадлежит территориальной общине г. Киева”, - отмечает министр.

Он утверждает, что в органы внутренних дел поступают многочисленные жалобы, в подавляющем большинстве – от жителей центральной части столицы, по поводу невозможности проезда к собственным домам и отсутствия нормального отдыха ночью.

“Нужно, чтобы бесперебойно функционировали городской транспорт и экстренные службы: спасатели, скорая помощь, коммунальщики. Разблокирование улиц осуществлено во исполнение постановления административного суда о запрете блокирования транспортных коммуникаций”, - отмечает министр.

“Задача милиции – обеспечить охрану общественного порядка при исполнении решения суда. Еще раз напоминаю, что митингующие своими действиями нарушают права других сограждан, поэтому призываю участников акций уважать требования Закона”, - заявил Захарченко.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 11 декабря, около часа ночи несколько тысяч силовиков окружили Евромайдан и начали штурм баррикад, установленных вокруг палаток.

МВД назвало штурм Майдана ”мероприятиями по благоустройству территории”, которые проводились ночью для удобства граждан.

По состоянию на 10.30 Внутренние войска и бойцы «Беркута» отошли от Майдана Независимости.