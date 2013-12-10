Станции метро "Майдан Незалежности" и "Крещатик" снова открыты
13:24, 10 декабря 2013Общество
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Станции работают в штатном режиме
Станция метро Крещатик снова открыта на вход
Работа станции киевского метрополитена «Майдан Незалежности» возобновлена в 12.45, а станции «Крещатик» - в 12.47.
Пересадочный узел между этими станциями также открыт, сообщили УНИАН в пресс-службе КП "Киевский метрополитен".
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Как отмечается, метрополитен работает в обычном режиме.
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