МИД попросило МВД усилить безопасность сотрудников Представительства ЕС

Министерство иностранных дел обратилось к Министерству внутренних дел Украины с просьбой принять дополнительные меры по гарантированию безопасности сотрудникам Представительства Европейского Союза в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге директор Департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебийнис.

“Сразу после того, как этот пикет начался возле Представительства ЕС, к нам было обращение со стороны представительства, МИД сразу на это отреагировал, мы обратились к МВД с целью принятия мер для обеспечения безопасности дипломатического представительства, как этого требует Венская конвенция”, - сказал Перебийнис.

“В данном случае мы обратились с просьбой принять дополнительные меры с целью обеспечения безопасности”, - уточнил Перебийнис.

Ссылаясь на сообщение МВД, Перебийнис отметил, что на данный момент Представительство ЕС в Украине никто не блокирует, и сотрудники имеют доступ в здание.

“Как нам сказали в МВД, там проходит пикет. Но, тем не менее, мы обратились к МВД с тем, чтобы безопасность диппредставительства была, безусловно, обеспечена”, - сказал Перебийнис.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром спикер Представительства Евросоюза Давид Стулик написал в Facebook, что «титушки» заблокировали вход в здание Представительства ЕС в Украине. Он разместил фото, на котором видно, что около 20 человек с украинскими флагами стоят перед входом в представительство на улице Владимирской, 101.

Представители партии «УДАР» затем отправились к Представительству ЕС, чтобы разблокировать его.

В то же время, в столичной милиции опровергли информацию о блокировании группой граждан здания Представительства Евросоюза в Украине.

По данным «УДАРа», в настоящее время “титушки” разблокировали центральный вход в Представительство ЕС в Украине.