В ПР согласны на круглый стол, но без участия международных наблюдателей

Об этом заявил народный депутат, член парламентской фракции Партии регионов Владимир Олейник, сообщили УНИАН в пресс-службе ПР.

По словам Олейника, «очень хорошо, что бывшие президенты Украины обратились к Виктору Януковичу с инициативой проведения совместного «круглого стола» для поиска путей урегулирования сложившейся в стране ситуации. Это достаточно авторитетные люди, которые в свое время много сделали для развития государства. Я думаю, что этот «круглый стол» будет более широкий, ведь, кроме четырех президентов (экс-президенты Леонид Кравчук, Леонид Кучма, Виктор Ющенко и действующий глава государства Янукович), представителей власти и лидеров оппозиции, сюда нужно пригласить и лидеров общественных объединений, афганцев, чернобыльцев, необходимо позвать молодежные и студенческие организации, которые принимали активное участие митингах», - подчеркнул парламентарий.

В то же время, по его мнению, такой «круглый стол» должен пройти без участия международных наблюдателей.

«В собственном доме мы должны разобраться сами. Позор, когда приходят соседи в нашу семью и начинают нас мирить или рассказывать, как выйти из ситуации. Украина должна продемонстрировать, что имеет достаточно сил и мужества, чтобы все возникшие проблемы решить собственными силами. Мы уже состоялись как государство, и нам не нужно постоянно обращаться к международным посредникам, как это предлагает оппозиция. Мы пройдем свой путь, выработаем соответствующие предложения системного характера и будем работать по этому алгоритму», - отметил Олейник.

По его мнению, есть целый ряд вопросов, которые нужно обсуждать и это лучший вариант, чем призывать к силовому развитию событий и блокированию государственных учреждений.

В свою очередь, член фракции ПР Виталий Журавский считает, что в сложившейся ситуации созыв общенационального «круглого стола» с участием представителей власти и оппозиции - единственно грамотное решение, которое позволит избежать дальнейшей эскалации конфликта и снять напряжение в обществе.

«Сегодня как никогда остро стоит вопрос внесения изменений в Конституцию. Это, кстати, подчеркивают и представители оппозиции. Поэтому, я считаю, следовало бы рассмотреть варианты изменений в Конституцию Украины, подготовленные рабочими группами Конституционной ассамблеи по разделам Основного закона государства. Это позволило бы снять напряжение, и поэтому это стоило бы обсудить во время «круглого стола», - отметил политик.

По его убеждению, любые попытки представителей оппозиции реализовать свои требования путем силового противостояния или давления на органы государственной власти обречены на поражение.

Как сообщал УНИАН, Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Кэтрин Эштон в ходе своего визита в Украину 10-11 декабря планирует встретиться с Президентом Януковичем, представителями оппозиции и гражданского общества.

Как сообщил пресс-секретарь Представительства Европейского Союза в Украине Давид Стулик, целью визита является обсуждение ситуации в Украине и оказание помощи в поиске мирного пути решения нынешней ситуации.

В то же время, сегодня в центр Киева стянуто большое количество внутренних войск и «беркутовцев». Сейчас они начали теснить людей с блок-постов на улицах Грушевского, Лютеранской, Банковой и Шелковичной. Оттесненные митингующие спустились по улице Грушевского к Европейской площади и остановились возле автобусов, которые преграждают путь на Майдан Незалежности.

Лидеры трех политических сил – «Свободы» Тягнибок, «Батькивщины» Арсений Яценюк и «УДАРа» Виталий Кличко прервали пресс-конференцию, заявив, что идут туда - к людям. На Майдане Незалежности остаются около десяти тысяч участников митинга.