Посол США в Украине отмечает, что мир наблюдает за ситуацией в Украине

Посол США в своем Твиттере написал: «Мирные демонстрации должны продолжаться путем диалога и ненасилия... Мир наблюдает. Нельзя потерять шанс. #Ukraine».

Как сообщал УНИАН, в центр Киева стягиваются силы правоохранителей. Они практически окружили Майдан Незалежности со всех сторон. Также на Крещатик приехала тяжелая снегоуборочная техника. Участники акции протеста на Майдане Незалежности готовятся к штурму.

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Посол ЕС в Украине Ян Томбинский сегодня уже обнародовал заявление: «Мы с большой обеспокоенностью наблюдаем за сегодняшними событиями в Киеве. Мы хотели бы напомнить украинской власти, что безосновательное применение силы и отрядов специального назначения к мирным демонстрантам является неприемлемым». «Мы призываем украинское правительство уважать свободу мнения и собраний, которые были подтверждены его международными обязательствами. Этот кризис должен быть разрешен путем диалога и других политических средств», - отмечает Посол ЕС.