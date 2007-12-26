Депутаты от НУ-НС предлагают записать в Регламент недоверие кнопкам голосования

В парламенте зарегистрирован проект постановления о внесении изменений в статью 37 Регламента Верховной Рады Украины (о порядке установления результата голосования с использованием электронной системы).

Инициаторы принятия постановления – народные депутаты от НУ-НС Юрий КЛЮЧКОВСКИЙ и Роман ЗВАРИЧ.

В частности, они предлагают дополнить статью 37 Регламента ВР следующей частью:

«4. Непосредственно после объявления результата голосования председательствующий на пленарном заседании обращается к народным депутатам с вопросом, соответствуют ли зафиксированные электронной системой результаты личному волеизъявлению каждого народного депутата. Народный депутат, который считает, что электронная система неправильно отобразила результат его личного волеизъявления, имеет право в выступлении с места заявить об этом и указать настоящее его содержание. После этого председательствующий на пленарном заседании объявляет окончательный результат голосования с учетом отмеченных заявлений народных депутатов».

В пояснительной записке к проекту постановления его авторы, среди прочего, отмечают, что существующий порядок объявления результатов поименного голосования с помощью электронной системы не допускает возможности народного депутата Украины исправить последствия технических неполадок или сбоев в работе электронной системы, которые могут исказить результат его волеизъявления. Однако часть третья статьи 83 Конституции Украины обязывает определять результат голосования на основании личного волеизъявления депутата, а не на основании способа его фиксации.

В связи с этим, отмечают авторы, необходимо предусмотреть возможность народного депутата контролировать, как именно электронная система зафиксировала его волеизъявление, и в случае не соответствующей фиксации исправить эту ошибку.