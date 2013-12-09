Около 3 тысяч человек продолжают митинговать на Майдане Независимости

На Майдане Незалежности в центре Киева продолжают митинговать около 3 тыс. сторонников евроинтеграции Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, непосредственно возле сцены находятся несколько сотен митингующих, которые слушают музыку украинских исполнителей.

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Несмотря на метель, люди понемногу продолжают сходиться на Майдан Незалежности.

Часть митингующих греется возле бочек с огнем, часть - в палатках.

Акция проходит мирно.