Около 3 тысяч человек продолжают митинговать на Майдане Независимости
10:46, 09 декабря 2013Политика
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На Майдане Незалежности в центре Киева продолжают митинговать около 3 тыс. сторонников евроинтеграции Украины
В Киеве продолжаются акции протеста
На Майдане Незалежности в центре Киева продолжают митинговать около 3 тыс. сторонников евроинтеграции Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, непосредственно возле сцены находятся несколько сотен митингующих, которые слушают музыку украинских исполнителей.
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Несмотря на метель, люди понемногу продолжают сходиться на Майдан Незалежности.
Часть митингующих греется возле бочек с огнем, часть - в палатках.
Акция проходит мирно.
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