На Евромайдане продолжают укреплять баррикады (фото)

На баррикадах Евромайдана продолжается работа, сообщает корреспондент ТСН.

На улицах Грушевского и Шелковичной отряды самообороны укрепляют баррикады скамьями и каменными клумбами. Также к баррикадам свезли дополнительные биотуалеты.

При этом на прилегающих к баррикадам улицах расположились по меньшей мере 15 автобусов стражей правопорядка. В Мариинском парке стоят два автозака.

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