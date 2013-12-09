На Евромайдане продолжают укреплять баррикады (фото)
На баррикадах Евромайдана продолжается работа
На баррикадах Евромайдана продолжается работа, сообщает корреспондент ТСН.
На улицах Грушевского и Шелковичной отряды самообороны укрепляют баррикады скамьями и каменными клумбами. Также к баррикадам свезли дополнительные биотуалеты.
При этом на прилегающих к баррикадам улицах расположились по меньшей мере 15 автобусов стражей правопорядка. В Мариинском парке стоят два автозака.
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Как сообщал УНИАН, вчера, 8 декабря, лидеры оппозиции призвали участников Евромайдана начать пикетирование всего правительственного квартала.
”С сегодняшнего дня мы пикетируем полностью весь правительственный квартал”, - сказал лидер фракции ”Батькивщина” Арсений Яценюк, выступая на Народном вече в Киеве.
Он также добавил: ”Ежедневно мы будем пикетировать по еще одному учреждению. Мы расширяем свою акцию”.