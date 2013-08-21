Сторонников евроинтеграции в Украине становится все больше (опрос)

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Фондом “Демократические инициативы им. И. Кучерива” и Социологической службой центра Разумкова, которые сегодня были обнародованы на пресс-конференции в Киеве.

"В Украине достаточно стабильно, с конца 2011 года, преобладают сторонники интеграции в Европейский Союз. В мае 2013 года 41,7% граждан избрали вступление в ЕС, 31% - в Таможенный Союз. В свою очередь, 13,5% украинцев считают, что не нужно присоединяться ни к ЕС, ни к ТС", - отметила директор Фонда Ирина Бекешкина.

Она подчеркнула, что до 2012 года преобладал восточный вектор внешнеполитической ориентации украинцев. Так, по словам Бекешкиной, в декабре 2009 года 30% украинцев отдали преимущество вступлению в ЕС, а 49% - в Единое экономическое пространство с Россией, Беларусью и Казахстаном.

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Согласно данным исследования, растет число граждан, которым довелось побывать в западных странах (ЕС, США, Канада). В 2009 году таких было 14,3%, а в этом году - 20,6%. Впрочем, в странах СНГ за годы независимости побывало граждан Украины вдвое больше - 40%, и ни разу не были в странах бывшего СССР почти 60% респондентов.

Кроме того, по результатам опроса, лишь треть украинцев считают себя европейцами. Так, на соответствующий вопрос "Безусловно, да" ответили 10% граждан, "Скорее, да" - 24,3%, "Скорее, нет" - 29,1% и "Безусловно, нет" - 25,9% граждан Украины. Впрочем, как отметила Бекешкина, в 2009 году считали себя европейцами 25% украинцев.

Справка УНИАН. Исследование проводилось фондом “Демократические инициативы им. И.Кучерива” и Социологической службой центра Разумкова с 17 по 22 мая.

Опрошено 2 тысячи 10 респондентов в возрасте старше 18 лет во всех регионах Украины. Теоретическая погрешность - 2,3%.

Для сравнения с Россией - используются результаты социологического исследования “Левада-центра”, проведенного в 2012 году.