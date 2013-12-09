В Тбилиси поддержали киевский Марш миллионов (фото)

Акция в поддержку Марша миллионов в Киеве и за евроинтеграцию Украины состоялась в Тбилиси в воскресенье 8 декабря. На территории у старого здания парламента в центре грузинской столицы собрались десятки людей под флагами Украины, Грузии и Евросоюза, передает «Новости-Грузия».

"Цель нашей акции в том, чтобы оказать человеческую поддержку людям, которые борятся за свое достоинство и за свою свободу. И которые подвержены очень жесткому давлению и опасности. Нужна большая стойкость, чтобы не испугаться и продолжать бороться. Мы хотим показать, что мы за своих друзей", - заявил один из организаторов акции Отар Каралашвили.

В акции в Тбилиси приняли участие как граждане Грузии, так и Украины, находящиеся в данный момент в грузинской столице.

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"Я сама со Львова, и мы там все поддерживаем Украину и евроинтеграцию. Сейчас я в Тбилиси, это замечательный город, и когда увидела акцию за Украину, то не смогла пройти мимо. Мы с друзьями постояли тут в поддержку нашей Родины. Украина, мы с тобой!", - заявила участница акции, гражданка Украины Жанна Гурленова.

Акция у парламента Грузии продолжалась около двух часов. Собравшиеся на ней люди заявляли, что они пришли выразить свою гражданскую позицию.

"Мне нравится то, что происходит на Майдане, мне нравятся лица людей, которые собираются в центре Киева, поддерживая курс евроинтеграции страны. Мы за свободную Украину!", - заявила участница акции, гражданка Грузии Анна Лохвицкая.

По словам участников акции в Тбилиси, они надеются на то, что митингующие в Киеве смогут добиться своей цели и Украина будет с Европой.