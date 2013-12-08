В России признали, что "Марш миллионов" в Киеве серьезнее, чем московский
Председатель международного комитета Госдумы Алексей Пушков считает, что акции сторонников евроинтеграции, которые проходят в Киеве, серьезнее, чем "марш миллионов", который прошел в прошлом году в Москве
"В Москве был свой "Марш миллионов", обернувшийся 20 тысячами. В Киеве все серьезнее: по объективным данным, на майдане - до 300 тысяч человек", - написал Пушков в воскресенье в своем микроблоге в Twitter.
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При этом спустя 15 минут российский чиновник добавил: "100 или 300 тыс. - они не могут решать судьбу страны".
Как передает РИА Новости, согласованные с властями шествие по Якиманке и митинг на Болотной площади 6 мая 2012 года в Москве вылились в столкновения с полицией. Тогда пострадали десятки человек, более 400 демонстрантов были задержаны. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о массовых беспорядках, по которому сейчас проходят почти 30 человек, в том числе оппозиционные лидеры Сергей Удальцов и Леонид Развозжаев. Оппозиционеры считают это дело сфабрикованным.